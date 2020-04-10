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Motorin fiyatında indirim

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında, 7 kuruş indirime gidilecek.

Haber Merkezi |
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Motorin fiyatında indirim

Motorin fiyatında, gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Buna göre, motorinin litre fiyatında ortalama 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Motorin fiyatında indirim

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