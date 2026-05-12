Motorine 1,10 lira zam: Pompa fiyatlarına yansıdı

Enerji piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve yükselişler akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerinin sık sık değişmesine neden oluyor.

ABD ve İran'ın barış mutabakatının çökmesi ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

MOTORİNE 1,10 LİRA ZAM

12 Mayıs Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 1,10 lira zam uygulandı.

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 67,39 lira, Ankara'da 68,49 lira, İzmir'de 68,77 lira, doğu illerinde ise 70,24 lira seviyelerine yükseldi.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet, eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ise ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyor.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.