Motorine dev indirim geldi: Tabelalar değişti

Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor...

Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme, akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerini de değiştiriyor.

ABD ve İran arasındaki olası barış mutabakatı izlenirken petrol fiyatları hızla geriliyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olması planlanan 7,17 TL'lik indirimin, eşel mobil sistemi kapsamında yalnızca 1,79 TL'lik bölümünün fiyatlara yansıyacağı ifade edilmişti.

Ancak gece yarısı yapılan güncelleme ile motorin litre fiyatında beklentilerin üzerinde bir düşüş yaşandı ve indirim doğrudan pompaya yansıdı.

Motorin grubunda yapılan 5,58 TL’lik fiyat düşüşü vatandaşların yüzünü güldürdü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 63,81 TL

Motorin: 66,25 TL

LPG: 33.89 TL

ANKARA

Benzin: 64,78 TL

Motorin: 67,38 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR

Benzin: 65.06 TL

Motorin: 67,65 TL

LPG: 33.69 TL

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.