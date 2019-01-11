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Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

Yol temizleme aracına arkadan çarpan kasksız motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA | 11.01.2019 - 04:21..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Kuzey Yan Yol Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Uğur Türkyılmaz idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet B. yönetimindeki yol temizleme aracına arkadan çarptı.  etkisi ile motosikletten savrulan kasksız motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz ölürken, kask takmış olan nişanlısı Serpil A. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü VİDEO

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sebebi ile bir kısmı kontrollü olarak trafiğe kapatılan yol, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından motosikletin kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

Motosiklet yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü

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