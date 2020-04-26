1 Taksicilerden koronavirüs yardım talebi Salgınının kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen taksiciler, "Biz de sağlık ve emniyet çalışanları gibiyiz, ucuz akaryakıt ile nakit desteği olmalı" ifadelerini kullandı.

2 'Meghan ve Harry, biyografik kitap yazacak' iddiası ABD’de yaşayan Prens Harry ve Meghan’ın biyografik kitap yazacağı iddia edildi. Tüm yaşananların anlatılacağı kitap, ünlü çifte yakın iki gazeteci tarafından kaleme alınacak.

3 Türk profesör Canan Dağdeviren'den çığır açan buluş Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nde görev yapan araştırmacılar ve Türk profesör Canan Dağdeviren, kişinin hayati belirtilerini izlemek için kıyafetlere işlenmiş sensörler geliştirdi.

4 Yunanistan'da akılalmaz bahis şikesi Yunanistan Ligi'nden Olympiakos ve Atromitos arasında oynanan maçta bahis şikesi olduğuna yönelik iddianame ortaya çıktı. Buna göre; başkanlar, federasyonlar, hakemler ve futbolcular da işin içinde.

5 Motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı İzmir’de bir iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, çalışan tarafından yakalandı. Hırsız; meydan dayağı yerken, bölgeden geçen polis gözaltına aldı.

6 Apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor Bursa’nın Yıldırım ilçesinde apartman boşlukları arasına hapsolmuş türbe görenleri şaşkına çeviriyor.