İzmir’in Konak ilçesinde başını kapüşonla kapatan hırsız, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle etrafın sakin olmasını da fırsat bilerek, bir iş yeri önündeki motosiklete binip çalıştırmak istedi.
İŞ YERİ ÇALIŞANI GÖRDÜ
Motosikleti çalıştırmayı başaramayınca ayaklarıyla iterek götürmek isteyen hırsız, sesleri duyup dışarıya çıkan iş yeri çalışanı tarafından fark edildi.
Motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı ViDEO
MEYDAN DAYAĞI ATTI
Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, hırsızın peşinden koşup onu yakalayan iş yeri çalışanı Ç.K., meydan dayağı attı. Bu sırada 23 Nisan kutlamalarından dönen polis ekibi de tesadüfen olayı görüp müdahale etti.
GÖZALTINA ALINDI
Darbedilen hırsızı Ç.K.’nin elinden kurtaran polis ekipleri, gözaltına aldı.