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Motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı

İzmir’de bir iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, çalışan tarafından yakalandı. Hırsız; meydan dayağı yerken, bölgeden geçen polis gözaltına aldı.

İHA |
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Motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde başını kapüşonla kapatan hırsız, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle etrafın sakin olmasını da fırsat bilerek, bir iş yeri önündeki motosiklete binip çalıştırmak istedi.

İŞ YERİ ÇALIŞANI GÖRDÜ

Motosikleti çalıştırmayı başaramayınca ayaklarıyla iterek götürmek isteyen hırsız, sesleri duyup dışarıya çıkan iş yeri çalışanı tarafından fark edildi.

Motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı ViDEO

MEYDAN DAYAĞI ATTI

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, hırsızın peşinden koşup onu yakalayan iş yeri çalışanı Ç.K., meydan dayağı attı. Bu sırada 23 Nisan kutlamalarından dönen polis ekibi de tesadüfen olayı görüp müdahale etti.

Motosikleti çalmaya çalışırken yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Darbedilen hırsızı Ç.K.’nin elinden kurtaran polis ekipleri, gözaltına aldı.

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