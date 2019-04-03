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Motosikletli maganda tek tekerle köprüyü geçti

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde tek teker üstünde ilerleyen maganda, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. 280 km hıza ulaşan maganda, bu anları bir de sosyal medyadan paylaştı.

İHA | 03.04.2019 - 10:02..
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İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir motosiklet sürücüsü, yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden tek teker üstünde ilerledi.

Motosikletli maganda köprü üzerinde adeta terör estirdi. Yanından geçen araçlara aldırış etmeyen maganda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde tek teker üstünde hız denemesi İZLE

280 KM HIZA ULAŞTI

Köprü üzerindeki rüzgar bile magandayı durduramadı. Kuzey Marmara Otoyolu'na geçen motosikletli şahıs, 280 km hıza ulaştı.

Adeta faciaya davetiye çıkarılan bu anlarda şans eseri bir kaza meydana gelmedi.

Motosikletli maganda tek tekerle köprüyü geçti

Sorumsuz sürücü, o anları kayıt ederek kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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