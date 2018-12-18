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Motosikletliye kızan sürücü aracı üstüne sürdü

ABD'de hız yapan üç motosikletli, araba kullanan bir sürücünün hışmına uğradı.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 14:04..
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Kara yolunda hız yapan bir motosikletli, diğer motosikletli arkadaşlarıyla birlikte ışıklarda durdu. Motosikletlilerin yanında ise siyah bir araç durdu.

Motosikletliye kızan sürücü aracı üstüne sürdü İZLE

ARAÇTAKİ SÜRÜCÜ MOTOSİKLETLİYİ TAKİP ETTİ

Araçta bulunan sürücü, motosikletliye önce küfürler savurdu, ardından da gideceği yere kadar takip etti. Sinirine yenilen sürücü, motosikletliye aracıyla vurdu.

Motosikletliye kızan sürücü aracı üstüne sürdü

ARACIYLA VURDU

Motosikletinin üstünden yere savrulan motosikletli, kaçan sürücüye küfürler savurdu. Kaza sonrası ise yaralanan olmadı.

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