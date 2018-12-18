Kara yolunda hız yapan bir motosikletli, diğer motosikletli arkadaşlarıyla birlikte ışıklarda durdu. Motosikletlilerin yanında ise siyah bir araç durdu.

Motosikletliye kızan sürücü aracı üstüne sürdü İZLE



ARAÇTAKİ SÜRÜCÜ MOTOSİKLETLİYİ TAKİP ETTİ

Araçta bulunan sürücü, motosikletliye önce küfürler savurdu, ardından da gideceği yere kadar takip etti. Sinirine yenilen sürücü, motosikletliye aracıyla vurdu.

ARACIYLA VURDU

Motosikletinin üstünden yere savrulan motosikletli, kaçan sürücüye küfürler savurdu. Kaza sonrası ise yaralanan olmadı.