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Motosikletteki yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

İGDAŞ, Bağcılar'daki doğalgaz hattındaki hasara, motosiklette çıkan yangının yol açtığını belirledi.

DHA | 11.12.2018 - 09:06..
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İstanbul Bağcılar'da doğalgaza bağlanan motosiklette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın ise doğalgaz hattına zarar verdi.

Motosikletteki yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

AÇIKLAMA YAPILDI

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada "04.30 saatlerinde Bağcılar Yenimahalle 1543 Sokak'ta bir motosiklet doğalgaz kutusuna bağlanmış ve bilinmeyen bir sebeple motosiklette yangın çıkmıştır. Çıkan yangın motosikletin bağlı olduğu doğalgaz kutusuna sıçrayarak doğalgaz hattına hasar vermiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı meydana gelmiştir. 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır." denildi.

Motosikletteki yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

Motosikletteki yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

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