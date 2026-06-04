Mourinho'nun Galatasaray'a açtığı dava reddedildi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadıkları derbi sonrası sarı kırmızılı kulübe dava açmıştı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullanmıştı.

DAVA REDDEDİLDİ

Galatasaray, 63 yaşındaki Portekizli hocanın açtığı manevi tazminat davasıyla ilgili yeni gelişmeyi paylaştı.

İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Mourinho'nun Galatasaray'a karşı açtığı 1 milyon 907 bin lirarık manevi tazminat davasını reddettiği bildirildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1 milyon 907 bin Türk lirası tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir. Mahkeme, Galatasaray'ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho'nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.