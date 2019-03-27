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Mozambik'te kasırga sonrası kolera salgını

Idai kasırgasının vurduğu Mozambik felaketin yaralarını sarmaya çalışırken şimdi de kolera ve diğer salgın hastalıklarla karşı karşıya.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 21:34..
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Yaklaşık 2 bin 700 kişi kolera şüphesiyle gözlem altında tutuluyor.

Dünya Sağlık Örgütü koleranın yayılması halinde bunun "ikinci bir felakete" yol açacağı konusunda uyardı.

SELDEN ETKİLENENLER 3 MİLYONU BULDU

Dünya Sağlık Örgütü, "Sağlık çalışanları hastalara yardım etmek, kolera ve su yoluyla bulaşabilecek salgın hastalıklarının boyutlarını azaltmak için çalışıyor. Eğer bir salgın hastalık vakası başladıysa daha fazlası kaçınılmaz" açıklaması yaptı.

14 Mart'ta Mozambik, Malavi ve Zimbabve'yi vuran Idai kasırgası 700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kasırganın yol açtığı sellerden etkilenenlerin sayısının 3 milyonu bulduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, en az bir milyon çocuğun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, kasırgadan etkilenen ülkelere ilk yardım malzemeleri ve temel yardım ekipmanı gönderildiğini açıkladı.

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