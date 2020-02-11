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MSB: 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 51 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA | 11.02.2020 - 19:33..
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Rejim güçleri tarafından İdlib'de, Türk gözlem noktalarına yapılan saldırılarıda 5 askerimiz şehit olmuştu.

51 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tarafından aralıksız şekilde ateş altına alınan hedeflerde 51 rejim askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

1 TANK 1 UÇAKSAVAR 1 MÜHİMMAT DEPOSU İMHA EDİLDİ

MSB tarafından yapılan açıklamada, "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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