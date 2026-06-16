MSB duyurdu: NATO hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırılacak

Sayılı günler kaldı...

2026 yılında NATO’nun en kritik gündem başlıklarının ele alınacağı zirveye Türkiye ev sahipliği yapacak.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi’nde, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek.

ZİRVEYE GÜNLER KALA GELEN SON DAKİKA

Zirve yaklaşırken Türkiye ile NATO'nun yakın işbirliği de devam ediyor.

Bu kapsamda önemli bir son dakika gelişmesi kamuoyu ile paylaşıldı.

İTALYAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KONYA'DA KONUŞLANDIRILACAK

MSB, Konya'ya İtalya'ya ait bir hava savunma sistemi konuşlandırılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır." ifadeleri kullandı

İKİ ADET PATRİOT BULUNUYOR

Halihazırda NATO’nun Malatya ve İncirlik’te de Patriot bataryaları bulunuyor.

Ayrıca SİPER bataryaları da bazı noktalara konuşlandırıldı.

SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Fransa ve İtalya ortaklığında geliştirilen SAMP/T hava savunma sistemi, gelişmiş radar teknolojisi ve yüksek hareket kabiliyetiyle küresel askeri dengelerde stratejik bir rol oynamaya devam ediyor.

Mach 4.5 süpersonik hıza ulaşan Aster 30 füzelerini kullanan sistem; uçaklar, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının yanı sıra taktik balistik füzeleri de 100 kilometreyi aşan menzilde etkisiz hale getirebiliyor.

NATO hava savunma ağına Link 16 veri bağıyla tam entegre çalışabilen bu mobil bataryalar, çoklu hedef takibi yapabilen 3 boyutlu radarları sayesinde yoğun elektronik harp ortamlarında bile yüksek isabet oranı sunuyor.

Son olarak Ukrayna savaşında da aktif olarak rol alan SAMP/T sistemi, Türkiye de dahil olmak üzere birçok NATO müttefikinin hava sahası güvenliğine konuşlandırılan bataryalarıyla kritik katkılar sağlıyor.

NATO İRAN'DAN ATEŞLENEN FÜZELERİ ENGELLENMİŞTİ

NATO unsurları, Mart ayında İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen birden fazla balistik füzeleri başarıyla engellemişti.

Milli Savunma Bakanlığı ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye'nin hava sahasını tehdit eden füzelere karşı Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO füze savunma sistemleri devreye girdiği duyurulmuştu.

MSB duyurdu: İran'dan Türkiye'ye gelen 4. füze havada önlendi

MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha etkisiz hale getirildi