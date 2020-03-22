MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Dikimevleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda gerçekleştirilen maske imalatı ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına destek verilecek.

"HALKIMIZIN İHTİYACINA DA DESTEK VERİLECEK"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek" ifadeleri kullanıldı.