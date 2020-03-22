taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır

Milli Savunma Bakanlığı, gerektiği halde Sağlık Bakanlığı ve halkın maske ihtiyacını da karşılayabileceklerini açıkladı.

DHA | 22.03.2020 - 06:49..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Dikimevleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda gerçekleştirilen maske imalatı ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına destek verilecek.

"HALKIMIZIN İHTİYACINA DA DESTEK VERİLECEK"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek" ifadeleri kullanıldı.

MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır

İlginizi Çekebilir
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
Koronavirüsün tespitinde geliştirilen yerli test kiti, Türk Tabipleri Birliği'ni memnun etmedi
İcra ve iflas takipleri durduruldu
Cumhurbaşkanı kararıyla, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs hakkında uyarılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında önemli uyarılarda bulundu.
Bakan Koca: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e çıktı
277 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, can kaybı 21'e yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
370
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
450
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs hakkında uyarılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs hakkında uyarılar
377
İcra ve iflas takipleri durduruldu
İcra ve iflas takipleri durduruldu
156
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
15
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
55
Koronavirüs uyarısını dinlemeyen yaşlı adam terör estirdi
Koronavirüs uyarısını dinlemeyen yaşlı adam terör estirdi
45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir