MSB haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi
Haftalık bilgilendirme toplantısı düzenleyen Milli Savunma Bakanlığı, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Bakanlık toplantıda gündeme ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu.
MSB, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır."
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Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi