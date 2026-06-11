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MSB haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi

Haftalık bilgilendirme toplantısı düzenleyen Milli Savunma Bakanlığı, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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MSB haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakanlık toplantıda gündeme ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu.

MSB, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır."

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Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi