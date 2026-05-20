MSB duyurdu: Türkiye'den kritik askeri akaryakıt hamlesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakanlık toplantıda, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

EFES-2026'YA İLİŞKİN GÜNCEL GELİŞMELER PAYLAŞILDI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü kapsamında Seferihisar'da düzenlenen toplantının soru-cevap kısmında, Türkiye'de konuşlu hava savunma sistemlerinin durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda ayrıca NATO'ya sunulan stratejik projeler ve EFES-2026 Tatbikatı'na ilişkin güncel gelişmeleri içeren açıklamalar da yapıldı.

TÜRKİYE,

NATO, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası doğudaki askeri lojistik ve yakıt arz güvenliğini güçlendirmek için askeri boru hattı ağını genişletme çalışmaları yürütüyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimler, Orta Doğu’daki çatışmalar ve deniz yolu taşımacılığındaki riskler; alternatif ve güvenilir yöntemlere yöneltti.

Bu çerçevede Türkiye, coğrafi konumu, mevcut altyapısı ve lojistik kapasitesiyle stratejik bir rol oynuyor.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ MASAYA YATIRILACAK

Türkiye, Romanya’ya uzanacak yaklaşık 1,2 milyar dolar tutarında, sadece askeri yakıt taşıyacak bir boru hattı projesi önerdi.

Proje, Temmuz 2026’da Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi masaya yatırılacak.

TÜRKİYE'DEN NATO'YA 'MALİYET ETKİN' ENERJİ ÖNERİSİ

Bakanlık, NATO’nun doğu kanadındaki enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla 'NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi' önerisinde bulunulduğunu duyurdu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler paralelinde deniz yoluyla yakıt taşımacılığına bağımlılığı azaltmayı hedefleyen projenin, alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkin olduğu ve daha kısa sürede hayata geçirilebileceği vurgulandı.

"İLAVE İKİ PATRIOT SİSTEMİNDEN BİRİ ALMANYA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetlerin müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlandığı vurgulandı.

Bölgedeki güvenlik ortamının yakından takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir.



Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık altı ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir.”

EFES-2026 TATBİKATI'NDA TARİHİ KATILIM: LİBYA VE SURİYE

Türkiye'nin ev sahipliğinde devam eden EFES-2026 Tatbikatı'na ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaşıldı.

'Tek Libya, Tek Ordu' hedefi doğrultusunda Libya ordusunun, toprakları dışındaki ilk tatbikat katılımını Türkiye'de gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatbikatta Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 olmak üzere toplam 502 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek eğitim yaptığı kaydedildi.

Aynı zamanda, Suriye ordusunun da çekirdek bir unsurla, kendi toprakları dışında ilk kez bir tatbikata katılım sağlayarak EFES-2026'da yer aldığı, Suriye ordusuna yönelik eğitim desteğinin devam edeceği ifade edildi.

ALMANYA İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Son dönemde Almanya ile gelişen olumlu ilişkilere de değinilen açıklamada, Avrupa ülkelerinin, Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki stratejik rolünü daha güçlü değerlendirdiği ve savunma iş birliğini derinleştirmeye önem verdiği belirtildi.