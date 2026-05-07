MSB, YILDIRIMHAN'ın sıradaki adımını paylaştı: GÜÇHAN için testler yıl içinde yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakanlık toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MSB, açıklamalarında YILDIRIMHAN uzun menzilli füze sistemine ilişkin detayları paylaştı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda ilk kez kamuoyuna tanıtılan YILDIRIMHAN uzun menzilli füze sisteminin laboratuvar testlerini başarıyla tamamladığı aktarıldı.

3 TON HARP BAŞLIĞI KAPASİTESİ

Bakanlık, saha test çalışmalarının ise planlanan takvim doğrultusunda kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip YILDIRIMHAN'da, yakıt teknolojisinde de önemli bir yerli imza atıldı.

Füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi ileri teknoloji sıvı yakıtlar, MSB, Ar-Ge merkezi tarafından tamamen yerli imkanlarla üretildi.

GÜÇHAN TURBOFAN JET MOTORU

Bu yakıtların uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda dahi yüksek performans ve yüksek enerji üretme kabiliyetleri, sisteme operasyonel sahada üstün hareket kabiliyeti kazandırıyor.

Bakanlık açıklamasında, ayrıca YILDIRIMHAN'ın 'itki' sisteminde kullanılacak yerli turbofan jet motoru 'GÜÇHAN' projesine de değindi.

Bugüne kadar 6 adet Güçhan motoru üretildi.

BU YIL KALİFİKASYON TESTLERİ YAPILACAK

Motorların kalifikasyon testlerinin planlandığı şekilde bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Bakanlık açıklamasında, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yürütülen bu projelerle Türkiye’nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmaya ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

"SAVUNMA SANAYİİ FİRMALARIMIZA ÖNCÜLÜK ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bu süreçte, ticari kaygılardan ziyade teknoloji geliştirme, milli kapasite oluşturma ve savunma sanayii firmalarına öncülük etmeyi hedeflediklerini vurgulanan açıklamada, şu sözler kullanıldı:

"Bakanlığımız, sahip olduğu kurumsal tecrübe ve mühendislik altyapısıyla; savunma teknolojilerinde yerli, bağımsız ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye, araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmaya ve ülkemizin stratejik teknoloji vizyonuna katkı sunmaya devam edecektir."

TERÖRLE MÜCADELE

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, SAHA-2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gerçekleşen haftalık basın bilgilendirme toplantısında ayrıca şu açıkalamaları yaptı:

“Geride bıraktığımız hafta içerisinde, 4 PKK’lı daha teslim olmuş, Harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.



Son bir haftada imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte Menbic’de tespit edilen tünel hatlarının tamamı (487 km) başarıyla imha edilmiştir. Böylece Suriye Harekat Alanlarındaki 789 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 487) kilometrelik tünellerin tamamı kullanılamaz hale getirilmiştir.”

HUDUT GÜVENLİĞİ

“Son bir haftada; sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 256 şahıs yakalanmış, 2 bin 232 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.



Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 686, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 850 olmuştur.”

"İRAN VE ABD'NİN ATEŞKESİNİN KALICI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

“Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında, İran ve ABD’nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için sağduyulu ve yapıcı davranmasını ve müzakere sürecine devam etmelerini temenni ediyoruz.



Bölgede istikrar ve huzurun sağlanmasına yönelik çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.



Öte yandan; İsrail’in uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ederek müzakere sürecine rağmen Lübnan’a düzenlediği saldırılara ve Gazze’de her geçen gün derinleşen insani krize karşı uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerekliliğini yineliyoruz.”