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MSB, kadınlar gününü özel videoyla kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video hazırladı.

AA | 08.03.2020 - 11:06..
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Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapan kadınların operasyon sırasında ve yurt dışı görevlerinde çekilen fotoğraf ve videolarına yer verdi.

KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL VİDEO

Sosyal hayatın her alanında yer alan kadınların siyah-beyaz arşiv görüntülerine de bulunduğu videoda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bir kelimeden çok daha fazlasıdır kadın. Bu toprakların güneşi, yağmuru, bereketi, aydınlık yarınların habercisiyim. Düşmana aman vermeyen Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş benim. Türk milletine Atatürk'ü armağan eden Zübeyde Ana'yım. Uygarlık savaşında, yaşamın merkezinde bir Cumhuriyet kadınıyım. Evlatlarına kına yakıp uğurlayan umudun ve zaferin müjdecisiyim. Mavi vatanın korkusuz savunucusu bahriyeli benim. Göklerde de ben varım çünkü ben dünyanın ilk kadın savaş pilotuyum. Barışın elçisi olarak Bosna'da, Kosova'da Afganistan'dayım. Ben, gücünüze güç katmak için vatan toprağındayım. Ben, Anadolu'yum, ana vatanım. Dün, bugün ve daima milletimizle birlikte, milletimiz için varım."

MSB, kadınlar gününü özel videoyla kutladı ViDEO

MSB, kadınlar gününü özel videoyla kutladı

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