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MSB: Nakliye uçakları dezenfekte ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde göreve giden nakliye uçaklarının dönüşlerde dezenfekte işlemlerine tabi tutulduğunu bildirdi.

İHA |
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MSB: Nakliye uçakları dezenfekte ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı tüm tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanmaya devam edildiğini, göreve giden nakliye uçaklarının dönüşlerinde dezenfekte işlemlerine tabi tutulduğunu açıkladı.

"GÖRÜNMEYEN DÜŞMAN"

Bakanlık, dezenfekte görüntülerini "Görünmeyen düşman koronavirüse karşı tüm tedbirler sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediliyor. Nakliye uçaklarımız göreve gidiş ve dönüşlerinde dezenfekte işlemlerine tabi tutuluyor. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." notuyla paylaştı.

Nakliye uçakları dezenfekte ediliyor İZLE

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