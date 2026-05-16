MSB paylaştı: Efes-2026 tüm hızıyla devam ediyor

Mehmetçik, havada, karada ve denizde çalışmalarını sürdürüyor.

Olası acil durum ve tehditlere karşı sadece yurt içinde ve dışında birçok tatbikat gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda TSK personelleri, İzmir'de Efes-2026 tatbikatı için bir araya geldi.

TOPÇU VE HAVAN ATIŞLARI YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından söz konusu tatbikata ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde tatbikat kapsamındaki topçu ve havan atışlarına ilişkin anlar yer aldı.

"YÜKSEK HAREKAT KABİLİYETİ SAHAYA YANSIYOR"

Yapılan paylaşımda "Efes-2026 tüm hızıyla devam ediyor.

İcra edilen topçu ve havan atışlarıyla ateş desteği, koordinasyon ve yüksek harekât kabiliyeti sahaya yansıyor." ifadeleri kullanıldı.

YUNAN BASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Tatbikatı yakından takip eden Yunan basını, EFES-2026'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin birleşik savaş yaklaşımına dair operasyonel anlayışını yansıtan, en kapsamlı askeri tatbikatlarından biri olduğunu dile getirdi.

Haberlerde, tatbikat sırasında Türk Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin birbirleriyle işbirliği yaparak ikili koordineyi daha da güçlendirdiğine dikkat çekildi.