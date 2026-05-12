MSB paylaştı: Mehmetçik, Somali'de Çağrı Bey nöbetinde

Türkiye, son dönemde yurt içindeki arama ve üretim operasyonlarının yanı sıra yurt dışı operasyonlarına da hız verdi.

Bu kapsamda Afrika Kıtası, önemli bir hedef noktası halinde geldi.

Arama sondajı yapılan Somali, Türkiye için kıtadaki en önemli nokta olarak öne çıkıyor.

Sondaj kararının ardından enerji filosunun yeni derin deniz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, 15 Şubat'ta Somali'ye doğru seyrine başlarken 53 günlük seyir süresi sonunda başkent Mogadişu'ya ulaştı.

ÇAĞRI BEY'E REFAKAT DEVAM EDİYOR

Bölgede çalışmalara başlanırken Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine refakat ve karakol desteği sağlamaya devam ettiği belirtildi.

ÖĞRENCİLERE 'TEMEL DENİZCİLİK' EĞİTİMİ VERİLDİ

Öte yandan faaliyet kapsamında, Somali Türk Görev Kuvveti Askerî Okul Komutanlığı öğrencilerine 'Temel Denizcilik Uygulamalı Eğitimleri' verildiği duyuruldu.

Bunun yanı sıra Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının da eğitimler gerçekleştirdiği aktarıldı.

CURAD-1 KUYUSU

Çağrı Bey, ismini Somali'de ailede doğan ilk bebek anlamına gelen 'Curad'dan alan ve Mogadişu'dan 372 kilometre açıkta bulunan CURAD-1 kuyusunda çalışıyor.

Gemi, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapıyor.

CURAD-1 kuyusunun söz konusu 7 bin 500 metre derinlikle dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor.

288 GÜN SÜRECEK KEŞİF SÜRECİ

İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Çağrı Bey, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor.

'7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe ve 42 metre genişliğe sahip.

Helikopter pisti de bulunan gemi, 200 personele yaşam alanı sunarken sondaj çalışmalarının toplam 288 gün sürmesi planlanıyor.