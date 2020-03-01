Suriye'de Esad rejimine karşı Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı.

Türkiye operasyon kapsamında Esad rejimini, yoğun bombardıman altına aldı.

ESAD'IN 2 UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait bir SİHA'nın düşürülmesi üzerine iki Hava Savunma Sistemi'nin imha edildiğini ve Suriye ordusuna ait iki savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

DÜŞÜRÜLEN UÇAKLAR RUS YAPIMI SU-24

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadelerine yer verdi.

ESAD'IN TELEVİZYONU DA DOĞRULADI

Suriye devlet televizyonu (SANA), Türkiye'nin Suriye ordusuna ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü aktardı.

MSB: Rejime ait 2 SU-24 düşürüldü ViDEO