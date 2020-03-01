taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2311
Euro
6.8821
Altın
1578.86
Borsa
105993.65
Gram Altın
316.363
Bitcoin
54029.95

MSB: Rejime ait 2 SU-24 düşürüldü

Esad'ın Rus yapımı 2 adet SU-24 savaş uçağı TSK tarafından vuruldu.

AA | 01.03.2020 - 15:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
MSB: Rejime ait 2 SU-24 düşürüldü

Suriye'de Esad rejimine karşı Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı.

Türkiye operasyon kapsamında Esad rejimini, yoğun bombardıman altına aldı.

ESAD'IN 2 UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait bir SİHA'nın düşürülmesi üzerine iki Hava Savunma Sistemi'nin imha edildiğini ve Suriye ordusuna ait iki savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

MSB: Rejime ait 2 SU-24 düşürüldü

DÜŞÜRÜLEN UÇAKLAR RUS YAPIMI SU-24

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadelerine yer verdi.

MSB: Rejime ait 2 SU-24 düşürüldü

ESAD'IN TELEVİZYONU DA DOĞRULADI

Suriye devlet televizyonu (SANA), Türkiye'nin Suriye ordusuna ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü aktardı.

MSB: Rejime ait 2 SU-24 düşürüldü ViDEO

İlginizi Çekebilir
Kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza
Bursa'da jandarma ekipleri tarafından kaçak hafriyat dökümü yaptığı belirlenen özel bir şirkete ait kamyona 265 bin 497 lira para cezası uygulandı.
Göçmen kaçakçısı Özcan Karlı gözaltına alındı
Göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, "Avrupa’nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne’de yakalandı.
Bahar Kalkanı Harekatı'ndan ilk görüntüler
Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim askerleri vurulmaya devam ediyor.
Kaybolan kedisinin başına ödül koydu
Antalya’da bir kadın, 2.5 yıl önce sokaktan bulup sahiplendiği ve 4 gün önce kaybolan ’Yaramaz’ isimli kedisini bulana bin lira ödül verecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rejim hedefleri ağır ateş altına alındı
Rejim hedefleri ağır ateş altına alındı
999
İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları
İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları
160
Yunanistan'dan yüzerek dönen mülteciler
Yunanistan'dan yüzerek dönen mülteciler
274
Suriyeli mülteci: Bir daha Türkiye'ye gelmem
Suriyeli mülteci: Bir daha Türkiye'ye gelmem
574
Bakan Soylu, sınırdan geçen göçmen sayısını açıkladı
Bakan Soylu, sınırdan geçen göçmen sayısını açıkladı
393
İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı
İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı
241
Kapan-7 Operasyonu başladı
Kapan-7 Operasyonu başladı
134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir