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MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada YPG'nin bölgeden çekildiği bildirildi.

AA | 23.10.2019 - 01:18..
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MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son gelişmelere ilişkin 6 maddelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, 17 Ekim'de Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varıldığı ve bu kapsamda Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verildiği hatırlatılarak, "Bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir." ifadesi kullanıldı.

"PKK/YPG'NİN BÖLGEDEN ÇEKİLMESİ TAMAMLANDI"

Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığının bildirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"22 Ekim tarihinde Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacaktır.

Barış Pınarı Harekat alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır."

"SURİYELİ'LERİN TOPRAKLARINA DÖNMESİ SAĞLANACAK"

Türkiye'nin sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyeceği, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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