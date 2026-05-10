MSB’den Anneler Günü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Anneler Günü kapsamında sosyal medya üzerinden bir kutlama mesajı yayımladı. Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan mesajda, annelerin fedakârlığı ve yetiştirdiği evlatların toplumdaki rolüne dikkat çekildi.

“BÜYÜK BAŞARILAR ANNELERİN ESERİDİR”

Paylaşımda, annelerin toplumsal başarıların temelinde yer aldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.”

Mesajda, özellikle vatan uğruna hayatını feda eden şehitlerin ve görev başındaki gazilerin annelerine ayrı bir parantez açıldı.

ŞEHİT VE GAZİ ANNELERİNE ÖZEL VURGU

MSB’nin mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin anneleri anıldı. Annelerin sabır, sevgi ve fedakârlıkla yetiştirdiği evlatların ülkenin geleceğinde önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

TÜM ANNELERE KUTLAMA MESAJI

Bakanlık mesajının sonunda, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

“Sevgi, sabır ve fedakârlık timsali tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.”

MSB’nin paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni ve destek mesajlarıyla karşılandı.