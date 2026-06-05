MSB'den "bedelli askerlik" uyarısı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki (2025-100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

Bu oranların netleşmesi ise bazı alanlara gelecek olan zamlar netleşmiş oldu.

Bunlardan birisi de bedelli askerlik...

MSB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyurdu.

ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN UYARDI

Milli Savunma Bakanlığı, ücretin güncelleneceğini duyurduktan sonra mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.



Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.”

EN AZ 468 BİN 31,73 LİRA

Bedelli askerlik tutarı, Ocak 2026’da 416 bin 361,30 TL olarak belirlenmişti.

Açıklanan son enflasyon verisiyle birlikte yüzde 12,41 oranında artış gerçekleşti.

Bu artışla birlikte bedelli askerlik ücretine 51 bin 670,43 TL zam yapılarak ve yeni tutar en az 468 bin 31,73 TL oldu.

Temmuz 2026’da uygulanacak kesin bedelli askerlik ücretinin ise haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR

Meclis Genel Kurulu'nda nisan ayı başında kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücreti, 335 bin liradan 417 bin liraya yükseldi.

ABDULLAH GÜLER AÇIKLAMIŞTI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun kapsamında bedelli askerlik ücretinin 417 bin liraya yükseleceğini ve buradaki kaynağın savunma sanayiine aktarılacağının bilgisini vermişti.

Böylece 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik bedeli, yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye yükseltildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine T.C. kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.

Askeralma Kanunu ve Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince, bedelli askerlik ücreti için taksit imkânı bulunmuyor. Yoklama kaçağı veya bakaya olan yükümlüler, ek bedeli de başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ödemek zorunda.

Başvuru işlemlerini tamamlayan yükümlüler, celp ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden öğrenebilecek.