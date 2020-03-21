MSB'den sağlık çalışanlarına teşekkür

Koronavirüs tehdidi tüm dünyayı etkisi altına almaya başlamışken, ocak ayından beri Türkiye'de takdire şayan bir çalışma söz konusu...

Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğündeki birimler virüsün yayılmaması, ölümlerin yaşanmaması için bugüne kadar insanüstü bir gayret gösterdi. Sağlık çalışanları ise gece gündüz demeden hastalığa adeta savaş açtı.

Onların bu gayreti herkesi fazlasıyla memnun etti.

ALKIŞLI DESTEK

İki gündür hastalıkla mücadele için elinden gelenin fazlasını yapan sağlık çalışanlarına alkışlı destek verilirken; bir teşekkür de dağda, kar ve soğuk dinlemeden vatanı koruyan Türk askerlerinden geldi.

Milli Savunma Bakanlığından sağlık çalışanlarına teşekkür İZLE

TÜRK ASKERİNDEN TEŞEKKÜR

Milli Savunma Bakanlığı, görevde olan askerlerin olduğu bir video yayınlayarak, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yapılan açıklamada ise "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Millî Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz." denildi.