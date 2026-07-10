MSB'den Türk Yıldızları paylaşımı: Başarı tesadüf değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılamış, tören sırasında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "İşte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu" notuyla Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişindeki Türk Yıldızları uçuşuna ilişkin paylaşım yapıldı.

"BAŞARI TESADÜF DEĞİL"

Erdoğan'ın Trump'ı karşıladığı anda Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin de selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, "Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir" ifadelerine yer verildi.

Türk Yıldızlarının selamlama uçuşu esnasındaki kokpit görüntüleri ve telsiz konuşmaları da paylaşımda yer aldı.