MSB:Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin liderliğinde, Moskova'da gerçekleştirilen İdlib zirvesinde alınan kararlar için, Rus ve Türk askeri heyetlerin toplantıları sürüyor.

İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerinin bugünkü bölümünün tamamlandığını bildirdi.

GÖRÜŞME YARIN DEVAM EDECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus Askeri Heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.