Mucize değil gerçek: Bu deniz fermuar gibi ayrılıyor

Güney Kore kıyıları, yılda 2 kez eşsiz bir manzara oluşturuyor.

"Jindo" ve "Modo" adaları, adeta fermuar gibi açılıyor.

İki ada arasındaki bağlantı kesintisiz hale gelirken, yerel halkın ve turistlerin uğrak noktası oluyor.

Gelgitler sebebiyle ayrılan deniz, "mucize" kadar ilgi görüyor.

3 KİLOMETRE AÇILIYOR

Suların geri çekilmesiyle birlikte iki ada arasında 3 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde bir geçit oluşuyor.

Bu süre zarfında insanlar, okyanusun ortasında, suların arasından yürüyerek bir adadan diğerine ulaşabiliyor.