Mücteba Hamaney: Amerika artık bölgede güvenli yer bulamayacak

Savaşın seyri belli oluyor...

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye dahil 6 bölge ülkesinin İsrail ile İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamasını talep etti.

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

Süreç böyle devam ederken, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD, İsrail, bölgesel dengeler ve İslam dünyasına ilişkin sert mesajlar verdi.

Hamaney, paylaşımında zamanın geriye döndürülemeyeceğini belirterek, bölgedeki halkların ve ülkelerin artık Amerikan askeri üsleri için 'kalkan' olmayacağını söyledi.

Hamaney, "Zamanın akrebi geriye dönmez. Bölgenin milletleri ve toprakları artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacak. Amerika artık bölgede kötülük ve askeri üs konuşlandırmak için güvenli bir nokta bulamayacak" ifadelerini kullandı.

"ABD VE İSRAİL HEDEF ALINDI"

Paylaşımda İran’ın askeri kapasitesine ve 'Direniş Cephesi'ne vurgu yapan Hamaney, İranlı savaşçıların ve silahlı güçlerin füze ve insansız hava araçlarıyla ABD ile İsrail’i hedef aldığını ileri sürdü.

ABD için 'büyük şeytan', İsrail için ise 'onun evcil hayvanı' ve 'Siyonist rejim' ifadelerini kullanan Hamaney, İran’ın bu süreçte 'Allah’ın vaadine' tanıklık ettiğini savundu.

"İSRAİL İÇİN SON AŞAMA"

Mücteba Hamaney, İsrail’in geleceğine ilişkin de sert ifadeler kullandı.

İsrail’i “sarsılmış rejim” ve “kanserli ur” olarak nitelendiren Hamaney, bu rejimin “ömrünün son aşamalarına yaklaştığını” iddia etti.

Hamaney, İran lideri Ali Hamaney’in yıllar önce yaptığı 'İsrail’in 25 yılı göremeyeceği' yönündeki sözlerine de atıf yaptı.

"ABD VE İSRAİL KARŞITLIĞI HAC MEVSİMİYLE SINIRLI KALMAYACAK"

Paylaşımda bu yıl hac dönemindeki "müşriklerden beraat" meselesinin daha büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Hamaney, ABD ve İsrail karşıtlığının yalnızca hac dönemindeki törenlerle sınırlı kalmayacağını, İran’ın ve dünyanın farklı noktalarında “Amerika’ya ölüm” ve “İsrail’e ölüm” sloganlarının Müslümanlar ve özellikle gençler arasında yaygınlaşacağını savundu.

"GELECEK İSLAM ÜMMETİNİN VE YENİ İSLAM MEDENİYETİNİN"

Mücteba Hamaney, paylaşımında geleceğin "İslam ümmeti" ve "yeni İslam medeniyeti"ne ait olduğunu ileri sürdü.

Her bireyin kendi imkânı, gayreti ve sorumluluğu ölçüsünde bu geleceğin gerçekleşmesine katkı sunabileceğini belirten Hamaney, İslam ülkelerine de birlik ve iş birliği çağrısı yaptı.

"İSLAM ÜLKELERİNİ DOSTLUĞA VE YARDIMLAŞMAYA DAVET EDİYORUM"

Hamaney, bölge ülkelerinin ve İslam dünyasının ortak kapasitelere ve çıkarlara sahip olduğunu belirterek, bunun bölgenin ve dünyanın gelecekteki düzenini şekillendireceğini söyledi.

Paylaşımında, “Bütün İslam ülkelerini ve devletlerini dostluğa, hayırda ve iyilikte yardımlaşmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

HACILARA FİLİSTİN VE MESCİD-İ AKSA ÇAĞRISI

Mücteba Hamaney, İranlı hacıların bu yılki hac sürecinde “zafer anlatısını” diğer Müslümanlara aktarmada önemli bir rol üstleneceğini savundu.

Hamaney, hacılardan İslam ümmetinin birliği, Filistin’in ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü, Müslümanların sorunlarının çözümü ve “küresel istikbara karşı nihai zafer” için dua etmelerini istedi.