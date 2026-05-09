Mücteba Hamaney savaş stratejisini perde arkasından yönetiyor

ABD istihbaratından sızan İran dosyası...

67 günlük savaşın gidişatı, bugün gelecek 'tek sayfalık' cevaba kilitlendi.

SAVAŞ STRATEJİLERİNİ YÖNETMEYE DEVAM EDİYOR

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, babasının ve üst düzey askeri kadronun öldürüldüğü saldırıdan bu yana kamuoyundan tamamen uzak bir yaşam sürse de, ABD istihbaratına göre ülkenin savaş stratejisinde kilit bir rol oynamaya devam ediyor.

Saldırıdan birkaç gün sonra babasının halefi olarak ilan edilen Mücteba Hamaney, bugüne kadar görüntü vermedi.

SIR ODASINDAN KURYE İLE MESAJ

ABD istihbarat kaynakları, Hamaney’in nerede olduğuna dair kesin bir iz bulamazken, yeni liderin hiçbir elektronik cihaz kullanmadığı ortaya çıktı.

Vücudunda ağır yanıklar ve şarapnel yaraları bulunduğu belirtilen Hamaney, dış dünya ile sadece şahsen yanına kabul ettiği sınırlı sayıdaki isim veya özel kuryeler aracılığıyla iletişim kuruyor.

Bu izolasyon hali, İran yönetiminde gerçek otoritenin kimde olduğuna dair belirsizlikleri artırırken ABD'li analistler, bazı rejim yetkililerinin Hamaney’in adını kullanarak kendi ajandalarını dayatıyor olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İRAN’IN ASKERİ KAPASİTESİ DARBE ALDI AMA YOK EDİLMEDİ

Trump yönetimi bir ayı aşkın süredir devam eden ateşkes sürecinde diplomatik bir çözüm arayışını sürdürürken ABD'li yetkililer, İran'ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıfladığını ancak tamamen yok edilemediğini ifade ediyor.

İstihbarat raporları, İran'ın füze rampalarının büyük bir kısmını koruduğunu ve mevcut ekonomik abluka altında yaklaşık dört ay daha direnç gösterebileceğini öngörüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ABD'nin askeri ve ekonomik baskılarla masada elinin güçlendiğini savunurken, İran tarafındaki parçalanmış yapının ortak bir müzakere önerisi sunulmasını zorlaştırdığına dikkat çekiyor.

Tahran'da ise protokol yetkilileri Hamaney’in sağlık durumunun iyiye gittiğini ve doğru zaman geldiğinde halka hitap edeceğini belirterek spekülasyonları dindirmeye çalışıyor.

KALİBAF ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ

Ancak sahada, günlük operasyonların Devrim Muhafızları ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından yürütüldüğü görülüyor.

Kalibaf, hem askeri hem de diplomatik kanatla kurabildiği temaslar sayesinde müzakere sürecinin en güçlü figürü olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, sistemin Mücteba Hamaney’i "görünmez bir kalkan" olarak kullandığını, alınan zorlu kararları onun onayına dayandırarak iç eleştirilerden korunmaya çalıştıklarını değerlendiriyor.

MÜZAKERELER BELİRSİZLİK İÇİNDE

CNN’e göre; Trump yönetimi, bir yandan askeri ve ekonomik baskıyı sürdürürken diğer yandan diplomatik çözüm arayışını devam ettiriyor.

Ancak İran’daki yetki karmaşası, yeni liderin sağlık durumu ve rejim içindeki güç mücadelesi, müzakerelerin ilerlemesini zorlaştırıyor.

Trump, İran’da rejim değişimi yaşandığını savunurken, Amerikan istihbaratının savaş öncesi değerlendirmelerinde önceki dini liderin öldürülmesinin rejimi devirmeye yetmeyeceği öngörülmüştü.

CNN’e konuşan kaynaklar, İran’da yeni dönemde de Devrim Muhafızları ve sertlik yanlısı isimlerin ağırlığını koruduğunu belirtti.

HÜRMÜZ KRİTİK NOKTA

Haberde, ABD ile İran arasındaki ateşkesin kâğıt üzerinde sürdüğü, ancak iki tarafın son günlerde karşılıklı askeri hamlelerde bulunduğu ve Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin neredeyse durma noktasına geldiği de kaydedildi.