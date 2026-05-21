Mücteba Hamaney talimat verdi: Uranyumu ülkenin dışına göndermeyin

Barış mı yoksa savaşa devam mı...

ABD ile İran arasında ateşkes süreci devam ederken kalıcı barış konusunda henüz somut bir adım atılmış değil.

Taraflar birden fazla konuda orta yol bulmakta zorlanırken bunlar arasında İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu da yer alıyor.

İran'da nükleer programa ilişkin yürütülen tartışmalarda dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

HAMANEY ÜLKE DIŞINA ÇIKMAMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

İran'da iki üst düzey yetkili, Dini Lider Mücteba Hamaney'in nükleer silah üretimine yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdiğini bildirdi.

Yetkililer, Tahran'ın uranyumun yurt dışına gönderilmesinin ülkeyi ABD ve İsrail'in gelecekteki saldırılarına karşı daha savunmasız bırakacağı görüşünde olduğunu aktardı.

İSRAİL BASINI AKSİNİ İDDİA ETTİ

İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklama yapan İsrailli yetkililer ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e İran'ın nükleer silah üretmek için gerekli olan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'dan çıkarılacağı ve herhangi bir barış anlaşmasının buna ilişkin bir madde içermesi gerektiği konusunda güvence verdiğini söyledi.

EN ÖNEMLİ ANLAŞMAZLIK

Başta ABD Başkanı Donald Trump, olmak üzere Washington yönetimi sık sık İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını söylüyor.

Tahran yönetimi ise nükleer silah sahibi olmak gibi bir hedeflerinin olmadığını zenginleştirmenin enerji için yapıldığını dile getiriyor.