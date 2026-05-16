Müfredat değişikliği Yunanistan'ı rahatsız etti: Basın bu kez Yusuf Tekin'i hedef aldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında, müfredatta bazı ifadelerin değiştirildiğini açıklamıştı.

Bunlardan biri de 'Adalar Denizi' olarak değişen 'Ege Denizi' kavramı oldu.

"LOZAN İMZALANDIĞINDA EGE DENİZİ YOKTU"

Değişimi, "Lozan imzalandığında Ege Denizi yoktu. Niye Lozan'da Ege Denizi demiyorlar? Çünkü denizin adı Adalar Denizi." sözleriyle açıklayan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Ege Denizi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'ın da isteğiyle literatüre giren bir kavram."

YUNAN BASINI 'PROPAGANDA' DEDİ

Yapılan bu değişimler kamuoyunda olumlu karşılanırken, komşu Yunanistan'ın ise hoşuna gitmedi.

Öyleki Yunan basını bu kez Bakan Tekin'i hedef aldı.

Tekin'in, tarih ve coğrafya derslerinde bazı kavramları milli perspektife uygun şekilde revize ettiklerini açıklamasının ardından Yunan basını, özellikle 'Ege Denizi' yerine 'Adalar Denizi' ifadesinin kullanılmasını 'propaganda' olarak nitelendirdi.

DEĞİŞİM KOMŞUYU RAHATSIZ ETTİ

Geopolitico adlı Yunan haber sitesi, konuyu manşete taşıyarak "Bakan Tekin'den skandal açıklama: Ege Denizi yok, Adalar Denizi var" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, Bakan Tekin’in müfredat güncellemelerini 'propaganda' olarak yorumlayan ifadeler yer aldı.

BAŞKA KAVRAM DEĞİŞİKLİKLERİ DE YAPILDI

Bakan Tekin, benzer şekilde 'Haçlı Seferleri' yerine 'Haçlı Saldırıları', 'Coğrafi Keşifler' yerine 'Sömürgeciliğin Başlangıcı' ve 'Orta Asya' yerine 'Türkistan' gibi kavram değişikliklerinin de yapıldığını belirtmişti.

Tekin bu düzenlemelerin, milli şuuru güçlendirmek ve tarih, gerçeklere uygunluk sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.