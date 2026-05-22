Müge Anlı'da gündem olan maaş! Temizlik görevlisi stüdyoyu şaşırttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te "MİT yalanıyla dolandırıcılık" programa damga vurdu.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyünde yaşayan Niyazi ve Emeti Yarar çifti, Büşra ve Derya isimli kızlarının Mustafa isimli bir kişi tarafından kandırıl iddia etti.

Çift, kendilerinin ‘istihbarat’ yalanıyla dolandırıldıklarını iddia ederek programa başvurdu.

"İSTİHBARAT GÖREVLİYİSİM" DEDİ

İddiaya göre Mustafa isimli şüpheli aileye MİT’te çalıştığını belirterek kendisini "istihbarat infaz görevlisi" olarak tanıttı.

2 milyon TL dolandırıldıklarını, iki kızlarının kaçırıldığını iddia eden Yarar çifti, kızları ile 7 aydır iletişim kuramadıklarını söyledi.

Kızları Derya’nın Mustafa isimli kişi ile nişanlandıktan sonra, Mustafa’nın evli ve 2 çocuk sahibi olduğunu öğrendiklerini söyleyen aile, kızlarının Mustafa’ya inanmaya devam ettiğini belirtti.

Mustafa’nın bir şebeke ile birlikte olduğunu öne süren aile, dolandırıcılık şebekesinin, kızları Derya'nın Kaymakamlık bünyesinde çalıştığı dönemi hedef aldığını açıkladı.

Sahte hastane raporları, kırık kemik hikayeleriyle gözlerinin boyandığını belirten ailenin anlattıkları arasında ‘temizlik görevlisi maaşı’ ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MÜGE ANLI'YI ŞAŞIRTAN MAAŞ

Aile, Mustafa’nın önerisiyle altın bozdurup araba aldıklarını anlattı.

Kızlarının hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen aile aylık maaşının 85 bin TL olduğunu, tediye miktarıyla 150 bin TL’yi bulduğunu açıkladı.

Müge Anlı ise inanmakta zorlandı.