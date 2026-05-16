Müge Anlı'nın eşi Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü oldu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstanbul Valisi Davut Gül'ün onayıyla il içi atamalar yapıldı.

Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü pozisyonundaki değişiklik dikkat çekti.

Bu görevde bulunan Orhan Şen, yeniden önceki görevi olan İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne atanırken Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne de Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Çağlayan Kurt getirildi.

MÜGE ANLI'NIN EŞİ EYÜPSULTAN'A

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olan Şinasi Yüzbaşıoğlu getirildi.

Şinasi Yüzbaşıoğlu, ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın eşi olarak tanınıyor.

2 YENİ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI

Serkan Göme ve Hasan Demirbağ, İstanbul İl Emniyet Müdür yardımcılığı görevlerine getirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na Serhat Kalyoncu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Taşçı, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Sami Pektaş, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Çobanoğlu, Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü'ne Şükrü Çoşkun atandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Durantaş, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Burak Gürakan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Halis Erdoğan, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Lütfü Doğan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Öztürk, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Aktan, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Yusuf Erkan getirildi.