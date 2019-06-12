Müge Boz ve Caner Erdeniz Barselona'da evlenecek

Oyuncu Müge Boz sevgilisi Caner Erdeniz'le geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmıştı. Çiftin nikah tarihi belli oldu.

13 HAZİRAN'DA EVLENİYORLAR

Müge Boz, güzel haberi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:"Havalimanındayız, Barselona'ya gidiyoruz. Çünkü 13 Haziran'da Barselona'da evleneceğiz. Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz. Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız"