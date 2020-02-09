Müge Boz'dan eşine destek

İstanbul Bebek’te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B.’ye yönelik “cinsel taciz” suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı.

Erdeniz yapılan yargılamada, “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAMERA KARŞISINDA TÜM OLANI BİTENİ ANLATTI

Mahkeme, sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ünlü basketbolcuya çevrilirken, Erdeniz’in kısa bir süre önce doğum yapan oyuncu eşi Müge Boz dikkat çekici bir hamleyle sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapacaklarını duyurdu.

Müge Boz ve Caner Erdeniz'den cinsel saldırı açıklaması İZLE

"YANINDAYIM"

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru sonrasında eşi Caner Erdeniz’le birlikte kamera karşısına geçen Müge Boz çektikleri videoda haklarında çıkan haberlere açıklık getirdi. Müge Boz, "Geçmişte yaşanmış bir olay olsa da Caner'in yanındayım.” dedi.