taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0163
Euro
6.5886
Altın
1570.14
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.745
Bitcoin
58619.04

Müge Boz'dan eşine destek

Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'in cinsel taciz suçundan aldığı 2 yıl hapis cezasının ardından ünlü oyuncu, eşine destek vermek için kameralar karşısına geçti.

Haber Merkezi | 09.02.2020 - 10:44..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Bebek’te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B.’ye yönelik “cinsel taciz” suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı.

Erdeniz yapılan yargılamada, “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Müge Boz'dan eşine destek

KAMERA KARŞISINDA TÜM OLANI BİTENİ ANLATTI

Mahkeme, sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ünlü basketbolcuya çevrilirken, Erdeniz’in kısa bir süre önce doğum yapan oyuncu eşi Müge Boz dikkat çekici bir hamleyle sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapacaklarını duyurdu.

Müge Boz ve Caner Erdeniz'den cinsel saldırı açıklaması İZLE

"YANINDAYIM"

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru sonrasında eşi Caner Erdeniz’le birlikte kamera karşısına geçen Müge Boz çektikleri videoda haklarında çıkan haberlere açıklık getirdi. Müge Boz, "Geçmişte yaşanmış bir olay olsa da Caner'in yanındayım.” dedi.

İlginizi Çekebilir
Irmak Atuk annesiyle umreye gitti
Umrede çekilen fotoğraflarını anne Sevim Atuk takipçileriyle paylaştı.
Prens Charles'ın Katy Perry’den ilginç isteği
Prens Charles, Katy Perry’den bitkilerine şarkı söylemesini istedi.
Hadise, dekolte seviyor
Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle yine dikkatleri üzerine çekti.
Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım
Daha önce David Beckham'ın Duha'da kaldığı otele tatile giden Saba Tümer, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını öğrendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Orta Doğu Planı'nı engelleyeceğim
Erdoğan: Orta Doğu Planı'nı engelleyeceğim
184
Elazığ'da enkaz altındaki kedi, 12 gün sonra kurtarıldı
Elazığ'da enkaz altındaki kedi, 12 gün sonra kurtarıldı
32
Koruculardan bekçi statüsü talebi
Koruculardan bekçi statüsü talebi
217
Ali Koç tribünde heyecan dolu anlar yaşadı
Ali Koç tribünde heyecan dolu anlar yaşadı
115
Çin'de koronavirüs bilançosu: 811 ölü
Çin'de koronavirüs bilançosu: 811 ölü
103
Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu
Ölen kızıyla sanal gerçeklikte buluştu
45
MSB'den Mehmetçik için video: Türk milletinin gücüyüz
MSB'den Mehmetçik için video: Türk milletinin gücüyüz
29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir