Muğla açıklarında göçmen botu battı: 1 ölü, 2 kayıp
Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kaybolan 2 kişi ise aranıyor.
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan bot, henüz belirlenemeyen nedenle battı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
İlk belirlemelere göre denizden içlerinde çocukların da olduğu 9 Somali, 4 Afgan ve 1 İranlı 15 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin karaya çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettikleri 2 çocuğun da tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Ekiplerin, kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmeni bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)