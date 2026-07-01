Muğla açıklarında göçmen botu battı: 1 ölü, 2 kayıp

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan bot, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İlk belirlemelere göre denizden içlerinde çocukların da olduğu 9 Somali, 4 Afgan ve 1 İranlı 15 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin karaya çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettikleri 2 çocuğun da tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Ekiplerin, kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmeni bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.