Haberler 3. Sayfa

Muğla açıklarında göçmen botu battı: 1 ölü, 2 kayıp

Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kaybolan 2 kişi ise aranıyor.

Ensonhaber.com Ensonhaber.com
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan bot, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İlk belirlemelere göre denizden içlerinde çocukların da olduğu 9 Somali, 4 Afgan ve 1 İranlı 15 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin karaya çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettikleri 2 çocuğun da tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Ekiplerin, kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmeni bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)