Muğla Bodrum’a deniz yoluyla 1.760 turist geldi
Yaz sezonunda kruvaziyer trafiğinin hız kazandığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde, dev yolcu gemisi Marella Discovery limana demirledi. Gemi, binlerce İngiliz turisti Bodrum’a taşıdı.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kruvaziyer turizmi hızlandı.
Malta bayraklı, 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery, sabahın erken saatlerinde Yunanistan’ın Thira Limanı’ndan Bodrum’a geldi.
Gemide ağırlıklı olarak İngiliz turistlerin bulunduğu öğrenildi.
Toplam 1.760 yolcu ve 736 personelin yer aldığı kruvaziyer gemisi, gün boyunca Bodrum’da kalacak.
Yolcuların ilçe merkezi ve turistik bölgelerde vakit geçirmesi bekleniyor.
GEMİNİN BUNDAN SONRAKİ DURAĞI: YUNANİSTAN
Marella Discovery’nin akşam saatlerinde, bir sonraki durağı olan Yunanistan’ın Heraklion Limanı’na hareket edeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)