Muğla'da 19 Mayıs kapsamında yapılan futbol maçında kavga çıktı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Muğla'da bayrama gölge düşüren olay...

Datça ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bazı etkinlikler düzenlendi.

Bunlardan biri de 19 Mayıs Atatürk Kupası futbol organizasyonu oldu.

FİNAL MÜCADELESİ OYNANDI

Kupa finalinde İskele Gençlik ile Sındı Spor karşı karşıya geldi.

Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadele, heyecanla başlasa da maç sonunda yaşanan olaylar karşılaşmaya gölge düşürdü.

FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü oyun sergilerken, ikinci yarıda İskele Gençlik takımı ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Final düdüğüyle birlikte sahada futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILAMADI

Bir süre sonra taraftarların ve oyuncuların karıştığı kavga nedeniyle ortalık karışırken, güvenlik görevlileri olaylara müdahale etti.

Yaşanan olayların ardından ödül töreni iptal edilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi.