Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlandı.

Adresler bu defa Ege'de bulunan Muğla ilini gösterdi.

DATÇA AÇIKLARINDA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.06'da gerçekleşen depremin 19.87 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

YUNANİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarındaki Karpathos Adası'na 13 kilometre mesafede meydana geldiğini ifade etti.