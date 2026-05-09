Muğla'da baba ve oğlunu katletti

Muğla'da baba ve oğlu katledildi.

Korkunç olay Ortaca ilçesinde meydana geldi.

Ortaca ilçesinde yaşayan Göksal Uslu, Menderes Aşgın'ın Terzialiler Mahallesi'ndeki oturduğu apartmanın ikinci katındaki evine gitti.

Birlikte alkol aldıkları belirtilen Uslu ile Aşgın arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyürken Uslu, mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın'a saldırdı.

BABA VE OĞLU ÖLDÜ, ANNE YARALANDI

Uslu, baba ile oğlunu öldürürken, Aşgın'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eşi Nesrin Acar'ı ise aynı bıçakla ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiği motosikletle kaçan şüpheli Göksal Uslu'yu yakalayıp, gözaltına aldı.

Acar ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen, olaydan sonra elinde bıçakla apartmandan çıkıp, motosikletle kaçtığı anlar, başka binanın güvenlik kamerasına yansıyan Uslu, tutuklandı.

İDİDANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından Göksal Uslu hakkında Menderes ve Kıvanç Aşgın'ı, 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Nesrin Acar'ı ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Uslu'nun çıkan tartışmada Menderes Aşgın'ı bıçakla öldürdüğü, o sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen oğlu Kıvanç Aşgın'ı da engelleyip bıçakladığı belirtildi. İddianame, Fethiye 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Göksal Uslu, öldürülen Menderes Aşgın ve oğlunun yakınları ve taraf avukatları katıldı. Aynı olayda yaralanan Nesrin Acar ise yer almadı.

"CİNAYETLERİ BEN İŞLEMEDİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Göksal Uslu, soruşturma aşamasındaki itiraflarını reddederek, olay günü eve alkol almak için çağrıldığını belirterek, "Polisteki ifadelerimi baskı altında verdim, onlar doğru değildir. Ben eve girdiğimde Menderes ve Kıvanç zaten yerde kanlar içinde yatıyordu.

Kapıdan girer girmez Nesrin Acar bana bıçakla saldırdı. Boğuşma sırasında bıçağı elinden aldım ve ikametten ayrıldım. Benim onlarla bir husumetim yoktu" dedi.

"NESRİN, BANA 'MENDERES'İ ÖLDÜRELİM' DEMİŞTİ"

Cinayetlerle bir ilgisi olmadığını savunan Uslu, ağır yaralanan Nesrin Acar ile olay tarihi öncesinde 3 yıldır ilişkileri olduğunun öne sürüp, "Menderes bunu bilmiyordu. Hatta Nesrin birkaç kez bana 'Menderes'i öldürelim' demişti ama ben ciddiye almamıştım. Evin kirasını bile ben ödüyordum" diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Fatma Uslu da benzer iddialarda bulundu.

Anne Uslu, "Nesrin bir gün yanındaki bir kadınla evime gelip, 'Göksal ile evleneceğiz' dedi. Ben kabul etmedim. Oğlum 2,5 yıldır Nesrin'e bakıyordu, onu bitirdiler" diye konuştu.

HTS KAYITLARI VE AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Şikayetçi avukatı Sibel Polat, sanığın beyanlarının çelişkili ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtip, Nesrin Acar'ın da sanık olarak yargılanması gerektiği yönündeki talebini yineledi.

Mahkeme heyeti, sanık Göksal Uslu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına, olay gününe ait HTS ve baz kayıtlarının ayrıntılı incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.