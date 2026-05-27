Muğla'da balkonda mangal keyfi facia ile sonlandı: Patlayan tüp yangına neden oldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan apartmanın ikinci katındaki balkonda mangal yapılmak istenirken tüp patladı.

Patlamanın ardından yangın çıkarken, bazı evlerin camları da kırıldı.

DİĞER KATLARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Dairede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.