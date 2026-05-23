Muğla'da bayram yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatil sürecini tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü.

Bodrum Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Kurban Bayramı tatili için gelenler nedeniyle Aydın-Muğla kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

2 KİLOMETRELİK KUYRUK

Menteşe merkezi girişinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Yoğunluk dronla görüntülendi.

EKİPLERİN DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, durdurdukları araçların sürücülerine emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı