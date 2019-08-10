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Muğla'da bir kişi evini icradan satın alan kadını öldürdü

Bodrum'da icradan satın aldığı evin eski sahibi tarafından pompalı tüfek ile vurulan kadın, kurtarılamadı. Katil zanlısı, jandarmaya giderek teslim oldu.

DHA | 10.08.2019 - 10:56..
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki 51 yaşındaki Fikret B.'ye ait ev, 4 ay önce icradan satıldı.

Evi satın alan Arzu Ertan, Fikret B.'den evi tahliye etmesini istedi.

KADINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Ancak Fikret B., evi boşaltmadı. Bunun üzerine dün saat 16.00 sıralarında Arzu Ertan ile Fikret B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret B., pompalı tüfeğini alıp Ertan'a ateşledi. Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

Muğla'da bir kişi evini icradan satın alan kadını öldürdü

TESLİM OLDU

Silah sesini duyan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ertan'ı, ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırdı. Arzu Ertan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Fikret B. ise bir süre sonra pompalı tüfek ile Turgutreis Jandarma Karakolu'na giderek, teslim oldu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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