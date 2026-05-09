Muğla'da caretta carettaların yumurtlama dönemi başladı

Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağaları ilk yumurtalarını bırakmaya başladı. Yavrular, yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bulunan, Avrupa’nın en iyi kumsalları arasında gösterilen İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapmakta.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Koruma-kullanma dengesi” projesi çerçevesinde DEKAMER tarafından izleme çalışmaları yapıldı.

YUMURTALAR ÇUKURLARA BIRAKILDI

Dünyaca ünlü İztuzu Sahili’ne gelen caretta carettalar, yumurtalarını kazdıkları 50–60 santimetrelik çukurlara bıraktı.

YAVRULAR 50 GÜN SONRA YUMURTADAN ÇIKACAK

Yavrular, yumurtadan yaklaşık 50 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)