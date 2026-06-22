Muğla'da çıkan zirai yangın kısa sürede kontrol altına alındı
Milas ilçesine bağlı Bağdamlar Mahallesi’ndeki zirai alanda yangın çıktı. Yangın, ihbar sonrası bölgeye yönlendirilen ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.
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Muğla'nın Milas ilçesinde dumanlar gökyüzünü kapladı.
Bağdamlar Mahallesi'ndeki zirai alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara unsurlarına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek verdi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)