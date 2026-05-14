Muğla'da çocuk istismarı görüntülerini satın alan 6 şüpheli gözaltına alındı

Bodrum ilçesinde, sanal bir uygulama üzerinden, çocuk istismarı içerikleri satın aldığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin, adliyeye sevk edildiği aktarıldı.

Muğla'da çocuk istismarcılarına acıma yok.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetteki bir sanal uygulama üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satın aldıkları tespit edilen 6 şüphelinin Bodrum'da olduğunu belirledi.

TAMAMI GÖZALTINDA 

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan ekipler, dün düzenlenen operasyonla 6 şüphelinin tamamını gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polisteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, bugün, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ÜLKE GENELİNDE OPERASYONLAR

Ülke genelinde emniyet güçleri İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde önemli operasyonlara imza atıyor. 

Adalet Bakanlığı'nın da destekleri ile suçlulara göz açtırılmıyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)