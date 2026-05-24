Muğla'da dalgıçlar su altında zeybek oynadı
Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde dalgıçların su altındaki zeybek gösterisi ilginç görüntüler oluştururken sosyal medyada paylaşılan o anlar gündem oldu.
Muğla'da gülümseten görüntü...
Bodrum'da dalgıçlar çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Bitez sahilinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Gerçekleştirilen deniz dibi ve sahil temizliğinde denizden tam 2,5 ton katı atık çıkarıldı.
DENİZİN DİBİNDEN ÇIKMAYAN YOK
Toplanan tonlarca atığın arasında araç lastikleri, valizler, plastik ve cam şişeler göze çarptı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından ise denizin metrelerce altında renkli anlar yaşandı.
SU ALTINDA ZEYBEK
Deniz dibini temizleyen dalgıçlar, Ege'nin simge ezgilerinden Çökertme türküsü eşliğinde suyun altında zeybek oynadı.
Dalgıçların su altındaki o keyifli anları, sualtı kamerası ile görüntülendi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içinde yayılarak gündem oldu.
Kullanıcılar, çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen dalgıçları tebrik etti.