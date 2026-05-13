Muğla'da eski eşini ve kızını öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Muğla'daki aile faciasında karar..

2023 yılı kasım ayında Bodrum Tavşanburnu mevkisinde meydana gelen olayda, emlakçılık yaptığı öğrenilen Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova, yol kenarındaki uçurumda ölü bulunmuştu.

Cinayet şüphelisi Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in olay sonrası yurt dışına kaçtığı belirlenmiş, sanık mayıs 2024'te Prag'dan Münih'e giden otobüste yapılan sınır kontrolünde yakalanmıştı.

Kuslevic, 6 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Andrej Kuslevic ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklamasının ardından tercüman aracılığıyla savunma yapan Kuslevic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"SAVCININ GÖRÜNTÜLERDE OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Sanık Kuslevic, "Savcının görüntülerde olduğunu söylediği kişi ben değilim. Otelde olduğumu kabul ediyorum ancak izletilen videolarda kendimi göremedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuz olduğumu ispatlamaya çalıştım. Adil karar verilmesini ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından kararını açıkladı. Andrej Kuslevic hakkında, ‘boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme' ile ‘çocuğa ve kendisini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme' suçlarından indirim uygulanmadan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.