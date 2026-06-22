Muğla'da esnaflara ekmek bıçağı ile saldıran şahıs yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde panik anları...

Sanayi Sitesi'ne hafif ticari araçla gelen B.Y. adlı şahıs, önce eski zabıta amiri olduğu öğrenilen sanayi esnafıyla bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

Diğer esnaflar araya girerek kavgayı ayırdı.

ARACIYLA OLAY YERİNE GERİ GELDİ

Olaya müdahale eden esnafa kızan B.Y., bir süre sonra aracıyla süratli bir şekilde tekrar olay yerine geldi.

Bir reklam işletmesine bıçakla girmeye çalışan saldırganı fark eden esnaf, kapıyı kapatarak kurtuldu.

EKMEK BIÇAĞI İLE SALDIRDI

B.Y., bu kez yandaki işletmeye girip bıçakla saldırıda bulunmaya çalıştı.

Kepengi kapatan işletme çalışanları, demir sopalarla kendilerini kurtarmak için çabaladı.

YAKALANDI

Sopa ile saldırganın koluna vuran esnaf, daha sonra bıçağı alıp saldırganı etkisiz hale getirdi.

İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine geldi.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kolundan yaralanan B.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, B.Y.'nin 2.7 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.